Gold- Mit schwachem US-Dollar unterstützt! (Barrick Gold, Yamana Gold, Newmont Mining)

der Goldpreis konnte in der vergangenen Woche, erstmals seit Beginn der aktuellen Erholung, oberhalb von 1.200 US-Dollar je Feinunze schließen. Aus der markttechnischen Perspektive steigt somit die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis sich weiter stabilisiert. Es gibt zwei Faktoren zu verzeichnen, die für die weitere Stabilität sprechen. Der schwächere US-Dollar sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Politik des neuen US-Präsidenten Trump. Darüber hinaus entscheidet der oberste Gerichtshof in GB darüber, in wie fern die britische Premierministerin freie Hand bei der Umsetzung des Artikel 50 (Brexit-Verhandlungen) hat.

US-Dollar Index gibt nach

Der wichtigste unterstützende Faktor ist wohl der schwächere US-Dollar. Der US-Dollar Index gibt in Folge der Amtseinführung Trumps weiter nach und notiert am Montagmorgen unterhalb von 100,50 Punkten. Diese Zone haben wir als eine wichtige technische Unterstützung zuvor identifiziert. Sowie die US-Dollar Schwäche mit der Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Trump-Politik negativ reagiert, so dürfte auch der Goldpreis von dieser Unsicherheit profitieren. Den nächsten wichtigen, technischen Widerstand, stellt der 200-Wochendurchschnitt dar. Dieser verläuft bei ca. 1.245 US-Dollar je Feinunze.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

