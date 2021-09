Gold schützt vor Geldflut und Inflation

Noch immer haben die meisten Investoren Vertrauen in die Notenbankpolitik und legen ihr Geld auch weiterhin in diesem Sinne an. Risikobegrenzung – keine Spur. Die Inflationsangst, welche kurzfristig für Unsicherheit sorgte, scheint verflogen. Erfolgreiche Unternehmen wie Newmont Mining (WKN: 853823) oder Barrick Gold (WKN: 870450) fliegen wieder unter dem Radar. Eine tolle Chance für jeden, der sein Depot inflationssicher machen möchte.





