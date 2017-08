Gold: Das sagt die Gold-/Silver-Ratio!

Liebe Leser,

der Goldpreis zeigt erneut Konsolidierungsanzeichen, nachdem die geopolitischen Risiken abrupt nachgelassen haben. Die derzeitige Situation im Goldpreis kann schon stutzig machen, ohne Frage. Zwar reagiert der Goldpreis immer wieder auf politische und geopolitische Risiken mit steigenden Kursen, sofern diese aber nicht mehr da sind, will er auch nicht übermäßig fallen, sondern konsolidiert seitwärts.

Schwächerer US-Dollar unterstützt Goldpreis

Einer der Faktoren, der die gewisse Stabilität unterstützt, ist der derzeit wieder gefallene US-Dollar. Da dieser sich nun erholen könnte, gibt der Goldpreis demensprechend ebenfalls leicht nach. Dass wir es mehr und mehr mit der Schwäche im Kurs der Edelmetall-Kurse zu tun bekommen, darauf deutete zuletzt auch die Gold-/Silver-Ratio hin. Sie stieg deutlich an. Zur Erinnerung: In Zeiten schwacher Edelmetallkurse performt der Goldpreis den Silberpreis über.

Ratio könnte Aufwärtstrend fortsetzen

Wie der untere Chart jedoch ebenfalls deutlich macht, kann die Gold-/Silver-Ratio nur einen bestätigenden Charakter haben, wenn es um die Analyse des Goldpreises geht. Ein Tief oder ein Hoch in der Gold-/Silver-Ratio folgt in der Regel einem Hoch oder Tief im Goldpreis mit zeitlichem Versatz. Dennoch könnte die Ratio möglicherweise demnächst wieder ein neues Mehrjahreshoch erreichen. In diesem Fall dürfte die weitere Schwäche im Goldpreis vorprogrammiert sein, denn der Aufwärtstrend in der Ratio würde sich erneut fortsetzen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.