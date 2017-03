Gold sackt durch

Der Goldpreis hat es derzeit schwer – und das ist auch kein Wunder. Sichere Häfen sind derzeit kaum gefragt, in Zeiten in denen viele Unternehmen die besten Zahlen der Firmengeschichte präsentieren. Und die Zinsen in den USA steigen kräftig, siehe vorige Seite der Hinweis auf die Auktion neuer US-Staatsanleihen. Das ist bearish für den Goldpreis.

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.