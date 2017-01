Gold- nur eine leichte Erholung? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis war in der ersten Hälfte des Jahres Profiteur von Unsicherheiten rund um das Brexit sowie die EU-Banken. Die US-Präsidentschaftswahlen waren dabei nicht unbedingt ein Risikofaktor für die Märkte im selben Sinne. Weiterhin profitierte der Goldpreis von der abwartenden Haltung der FED bezüglich der Anhebung der Zinsen. Die genannten Risiken haben sich in der zweiten Jahreshälfte wieder verflüchtigt. Zudem unterstützte der Ausgang bei den US-Wahlen risikoreichere Assetklassen. Schließlich hob die FED den Zins zum zweiten Mal an und der Ausblick der einzelnen FED-Mitglieder scheint gemäß den letzten Projektionen positiv gestimmt. Dass der Goldpreis sich in der Kürze der Zeit aufgrund höherer Risiken und dem Zinsumfeld stabilisiert, ist daher unwahrscheinlich. Allerdings könnte es einen Faktor geben, der den Goldpreis zumindest stützen könnte.

Steigende Rohstoffpreise könnten Goldpreis stützen

Der Rohstoffmarkt hat so seine Eigenschaften. Größtenteils reagiert er auf den US-Dollar Kurs, weil Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden. Jedoch gibt es von Zeit zu Zeit zyklische Umschwünge, im Rahmen derer Rohstoffpreise alleine schon aufgrund einer höheren Nachfrage steigen. Solche Umschwünge erfolgen meist in Zeiten, in denen höhere Inflation sowie eine stärkere Konjunktur erwartet werden. Solch einen Umschwung könnten wir aktuell haben, denn viele Rohstoffpreise zeigen sich momentan mehr oder weniger resistent gegenüber dem starken US-Dollar. Sollten diese Erwartungen sich bewahrheiten, könnte der Goldpreis zumindest stabil bleiben und nicht immens weiter fallen, da der gesamte Rohstoffmarkt stabil wäre. Beendet der US-Dollar gleichzeitig seinen starken impulsartigen Anstieg, wäre die Zeit für den weiteren Anstieg im Goldpreis gekommen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

