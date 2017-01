Gold: Die nächste Enttäuschung! (Yamana Gold, Barrick Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Franco-Nevada, Goldcorp)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

Lieber Leser,

der Goldpreis schloss in der vergangenen Woche wieder unterhalb der 1.200 US-Dollar Preiszone. Damit stellt sich der Ausbruch über diese Preiszone, der eine Woche zuvor verzeichnet wurde zumindest aus der markttechnischen Perspektive als Fehlausbruch dar.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Marktechnik alleine die Trophäe für das zuverlässigste Prognosemittel nicht gewinnen kann – auch wenn viele Charttechniker etwas anderes behaupten dürften. Denn selbst konsequent umgesetzte Risikomanagement-Regeln können nicht verhindern, dass der Markt auf fundamentale Ereignisse eben volatil reagiert. Das sollte jedem, der an kurzfristigem Trading auf Basis der Marktechnik handeln möchte, klar sein.

US-Aktien deuten vermindertes Markt-Risiko an

Es ist nicht auszuschließen, dass der Goldpreis bald einen zweiten Versuch unternimmt. Unter Berücksichtigung der gleichen Regeln werden wir allerdings erst auf einen erneuten Ausbruchversuch auf Wochenschlusskursbasis warten. Der Goldpreis bekam in der vergangenen Woche einen klaren Dämpfer, nachdem US-Aktien auf neue Allzeithochs gestiegen sind und damit ein geringes Markt-Risiko angezeigt haben. Auch der US-Dollar hat in der zweiten Wochenhälfte besser performt, nachdem er zuvor in Form des US-Dollar Index auf unter 100 Punkte gefallen war.

Unterm Stricj sollte man den Rücksetzer im Goldpreis in der vergangenen Woche noch nicht überbewerten. Denn die Unsicherheit, die von der Trump-Administration, den Brexit-Verhandlungen und den anstehenden Wahlen in Frankreich ausgeht, wird immer mal wieder auf den Märkten lasten. Das muss den Goldpreis zwar nicht übermäßig unterstützen, wird ihn aber womöglich zumindest vor einem starken Einbruch bewahren. Nach unten hin bleibt der Goldpreis bei 1.130 US-Dollar je Feinunze gut unterstützt. Darunter wird es allerdings kritisch und das Tief aus 2015 bei 1.043 US-Dollar je Feinunze könnte angesteuert werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse