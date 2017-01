Gold- Der nächste Absturz wird es in sich haben!

Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich im Rahmen der US-Dollar Korrektur ebenfalls erholen. Sogar mehr als von vielen erwartet. Aktuell peilt er jedoch einen starken Widerstand bei 1.200 US-Dollar je Feinunze an. Gleichzeitig gewinnt der US-Dollar wieder etwas an Wert. Unserer Meinung nach könnte es sich ab der Preiszone um 1.200 US-Dollar nun entscheiden, ob der Goldpreis weiter in Richtung 1.280 US-Dollar steigt oder nicht. Der Widerstandsbereich um 1.200 hat es allerdings in sich, denn hier verläuft zum einen der 100-Wochendurchschnitt sowie hat sich dieser Preisbereich in 2016 mehrmals als eine starke Unterstützung erwiesen.

Unter 1.120 wird es äußerst kritisch

Allgemein stellt sich die Lage im Goldpreis etwas heikel dar. Zum einen tendiert Gold zur Schwäche, weil eine höhere Inflation und damit höhere Zinsen erwartet werden. Zum anderen aber, sollte gerade eine höhere Inflation doch den Goldpreis antreiben? In diesem Fall sind allerdings die Realrenditen heran zu ziehen. Aktuell werfen zehnjähren US-Anleihen 2,40 % ab. Die US-Inflation beträgt aktuell 1,7 % und nur mäßig steigend. Selbst unter Abzug der Inflation werfen langlaufende US-Anleihen also aktuell mehr ab als Gold. Realrenditen müssten also zurzeit negativ sein, damit sich eine Anlage in Gold auszahlt. Ob sich das aber in näherer Zukunft ändert, bleibt abzuwarten und hängt von mehreren Faktoren ab. Aus dieser Perspektive ist daher anzunehmen, dass der Goldpreis, sofern er sich jetzt nicht stärker erholen kann, deutliches Potential nach unten hat. Und dieses Potential könnte sich, aus unserer Sicht, ab dem Unterschreiten des letzten Tiefs bei 1.120 US-Dollar je Feinunze entfalten.

