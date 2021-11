Gold‘n Futures unterzeichnet Absichtserklärung mit First Nations und erhält Arbeitsgenehmigung für das Goldprojekt Hercules in der Nähe von Geraldton, Ontario

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, British Columbia — (23. November 2021) Gold‘n Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) (FWB: G6M), (OTC: GFTRF) (das „Unternehmen“ oder „Gold‘n Futures“) meldet, dass das Unternehmen mit den drei lokalen Anishinaabe First Nations eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) bezüglich des Goldprojekts Hercules unterzeichnet hat. Die an der Absichtserklärung beteiligten First Nations sind Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek („AZA“), Bingwi Neyaashi ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung