Gold: Das könnte die Basis für die nächste Rallye sein

Als der Goldpreis an der 200-Tage-Linie abgewiesen wurde, rechnete man mit einem kleinen Rücksetzer, bevor der Kurs es erneut versuchen und dann über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt hinaus nach oben ausbrechen würde. Aber es kam anders: Der Druck blieb erhalten, eine kurzfristige Supportlinie nach der nächsten fiel und am Freitag sah es so aus, als würde es so richtig unangenehm werden. Aber wieder kam es anders:

Gold wurde nicht durch die Auffangzone 1.192/1.207 US-Dollar gedrückt, sondern dort am Freitag gestoppt. Bei 1.194 US-Dollar, knapp vor dem Durchbruch, kriegte der Kurs die Kurve und versucht sich heute Früh daran, den Kopf wieder aus dieser Unterstützungszone herauszustrecken. Und damit wird es jetzt spannend, denn:

Wir stehen am Beginn einer extrem spannenden, für die Börsen womöglich auch mittelfristig richtungweisenden Woche. Das Treffen zwischen Merkel und Trump (Dienstag), die US-Notenbankentscheidung und die Wahl in den Niederlanden (Mittwoch) und der große Verfalltermin an der Terminbörse (Freitag) können die Kurse am Aktienmarkt höher treiben … wenn alles gutgeht. Aber das muss es eben nicht. Und sollte der Aktienmarkt als Konsequenz der Ereignisse kippen, kann Gold DER Long-Trader der kommenden Tage und Wochen werden. Aber:

Das ist eben noch offen. Und es kann allemal sein, dass es da zu Impulsen in die falsche Richtung kommt, bevor sich eine Richtung durchsetzt, daher ist Vorsicht geboten. Ankerpunkte auf Schlusskursbasis wären: Long 1.220, Short 1.190 US-Dollar … immer jedoch, wie gesagt, mit dem Risiko von Bullen- und Bärenfallen. Wenn Gold aber am Ende dieser Woche über 1.120 US-Dollar stehen würde, die Chance, dass wir hier eine zackige Rallye bekommen, wäre nicht von Pappe!

