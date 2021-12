Gold kaufen? 2 Dinge würde ich 2022 beobachten!

Vielleicht willst du etwas Gold für das Jahr 2022 kaufen? Ein wenig Absicherung schadet vielleicht nicht. Immerhin fungiert das Edelmetall für viele Anleger weiterhin als eine Art sicherer Hafen. Das Börsenjahr 2021 ist jedenfalls in Teilen überaus volatil gewesen. Vor allem zum Ende hin haben wir bei so mancher Tech-Aktie mal wieder die Schattenseite volatiler Aktienkurse gesehen.

Falls du Gold für 2022 kaufen möchtest, würde ich zwei Dinge beobachten. Aber nicht nur bis zum Jahresende, nein, sondern auch darüber hinaus. Das aktuelle Marktumfeld scheint jedenfalls ein interessantes für das Edelmetall zu sein, in dem es sich neu beweisen kann.

Gold kaufen für 2022: Schutz vor Inflation?

So manchem Anleger dürfte es beim Vorhaben, Gold zu kaufen, auch um einen Schutz vor Inflation gehen. Wie gesagt: Das Edelmetall ist bekannt als sicherer Hafen. Mit einer momentanen Inflationsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich ist der Wert jedenfalls vergleichsweise hoch, ein Ausgleich mit Sicherheit ratsam.

Aber blicken wir auf die Notierungen von Gold in einem inflationären Zeitraum: In den vergangenen drei Monaten lag die Performance des Edelmetalls bei -1,3 % laut Daten von finanzen.net. Bemerkenswert ist für mich dabei, dass es sich dabei vor allem um den Zeitraum mit anziehenden Inflationsraten handelte. Ich hätte gedacht, dass der Goldpreis hier doch etwas stärker reagieren würde und definitiv keine Negativrendite in einem solchen Zeitraum einfährt. Bemerkenswert, bemerkenswert.

Natürlich ist der Vergleich ein wenig unfair, wir Fools rühmen uns schließlich unseres längerfristigen Blickwinkels. Aber auch das letzte Jahr mit einem Minus von 4,5 % war kein guter Zeitraum. Auf drei Jahre gesehen liegt das Edelmetall noch 43,4 % im Plus. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass Gold als sicherer Hafen und als potenzieller Ausgleich bei Inflation bislang kaum liefern konnte. Wer jetzt kaufen möchte, der sollte das zumindest im Hinterkopf haben.

Kryptowährungen als Alternative

Man mag dazu stehen, wie man möchte, aber wir können im Moment sagen, dass sich Kryptowährungen als digitaler Wertspeicher gegen Gold behaupten wollen. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber einige Investoren fliehen im Moment eher in Richtung Bitcoin oder Ethereum, das für sie einen attraktiveren Speicher der Kaufkraft darstellt.

Im Jahr 2022 und wenn ich jetzt Gold kaufen wollte, würde ich daher auch diese Entwicklung weiterhin beobachten. Im Kern geht es dabei um die Attraktivität des Edelmetalls als Geldspeicher. Beziehungsweise als sicherer Hafen in inflationären, unsicheren Zeiträumen.

Natürlich können physische Werte bei digitalen Gütern auch der sichere Hafen bleiben. Oder vielleicht sind auch einfach Rohstoffe wie das zuletzt stark steigende Öl im Moment beliebter. Trotzdem sind es solche Vergleichswerte, die gerade in volatilen Zeiten herangezogen werden sollten. Eigentlich soll das Edelmetall hier schließlich einen gewissen Schutz bieten, nicht andere Assets.

Der Artikel Gold kaufen? 2 Dinge würde ich 2022 beobachten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Edelmetalle oder Kryptowährungen. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoins.

