Gold hat im Jahr 2021 schlecht abgeschnitten. Ist es an der Zeit, mich von dem Edelmetall zu trennen?

Das liegt daran, dass die Anleger mit der Öffnung der Weltwirtschaft nach der Covid-Pandemie optimistischer wurden und sich risikoreicheren Anlagen zuwandten. Das Geld floss in die Aktienmärkte und weg von sicheren Anlagen wie Edelmetallen. Selbst die hohe Inflation konnte dem Goldpreis nicht helfen. Die Aussicht auf höhere Zinsen lenkte die Anleger in andere Anlagen, anstatt das wertvolle Metall zu kaufen.

Zu Beginn des Jahres 2022 scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, noch einmal einen Blick auf Gold in meinem eigenen Portfolio zu werfen.

Investieren in Gold

Wenn ich über meine eigenen Bestände nachdenke, möchte ich versuchen, mein Risiko zu verringern. Obwohl es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, gefällt mir die Idee, Gold als Absicherung gegen einen plötzlichen Marktabschwung einzusetzen.

Der Goldpreis wird weitgehend als negativ mit den Aktienkursen korreliert angesehen. Wenn der Markt fällt, tendieren die Anleger dazu, sich in Sicherheit zu bringen. Das war im Jahr 2020 der Fall, und obwohl es beim Investieren keine Garantien gibt, ist es wahrscheinlich, dass es bei einem erneuten Crash wieder so sein wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Ich kann physisches Gold über einen Broker oder die Royal Mint kaufen, aber ich muss mir überlegen, wie ich es aufbewahre. Die Lagerungskosten können teuer sein.

Für mein eigenes Portfolio investiere ich am liebsten über einen ETC (Exchange Traded Commodity) in Gold. Dabei handelt es sich um einen Fonds, der den Spotpreis von Gold abbildet, aber wie eine Aktie gehandelt wird und den du bei den meisten Online-Brokern kaufen und verkaufen kannst.

Es gibt eine Vielzahl von ETCs, die von vielen Investmentgesellschaften angeboten werden. Bei der Auswahl eines ETCs für mein eigenes Portfolio achte ich immer auf Faktoren wie die Größe des Fonds und die Verwaltungsgebühren. Seit einiger Zeit bevorzuge ich den iShares Physical Gold ETC (WKN:A1KWPQ). Diesen Fonds gibt es seit 2011, er ist groß (über 9 Mrd. GBP) und hat eine niedrige laufende Gebühr von 0,15 %.

Leistung und Ausblick

Natürlich hat der ETC im Jahr 2021 Geld verloren, was auf den Rückgang des Goldpreises zurückzuführen ist. Über fünf Jahre hat der ETC jedoch rund 40 % zugelegt und über 10 Jahre rund 25 %.

In den ersten Tagen des Neujahrshandels blieb der ETC weitgehend unverändert. Trotzdem gibt es mit Blick auf das Jahr 2022 eine Menge globaler Unsicherheiten, die dem Gold in die Hände spielen könnten. Erstens: Wenn die Zentralbanken die Zinsen nicht anheben, könnten Vermögenswerte wie dividendenstarke Aktien Kapitalabflüsse zugunsten von Gold verzeichnen. Zweitens könnten geopolitische Spannungen, insbesondere mit Blick auf Russland und die Straße von Taiwan, dazu führen, dass das Geld in das Edelmetall als sicheren Hafen fließt.

Außerdem ist der Schlüssel zum Aufbau eines soliden Anlageportfolios die Diversifizierung, und Gold wird von vielen professionellen Anlegern immer noch als sinnvoller Portfoliobestandteil angesehen.

Ich könnte mich irren, aber ich halte den iShares Physical Gold ETC immer noch für eine Absicherung gegen die Ungewissheit an den Aktienmärkten und fühle mich weiterhin wohl, wenn ich eine kleine Zuteilung in meinem Portfolio halte.

Der Artikel Gold hat im Jahr 2021 schlecht abgeschnitten. Ist es an der Zeit, mich von dem Edelmetall zu trennen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Niki Jerath auf Englisch verfasst und am 06.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

