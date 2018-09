Gold: Ein guter Anfang!

Sensationell sind die Kursgewinne nicht, die der Goldpreis am Montagmorgen aufs Parkett legt. Der Preis pro Feinunze zog um 0,26 Prozent an und verbesserte sich damit auf rund 1.196 USD. Die Kursgewinne könnten mit einer schlechten Stimmung an den Märkten zusammenhängen, nachdem US-Präsident Donald Trump abermals mit neuen Strafzöllen gegen China drohte.

Vielleicht wird vor diesem Hintergrund manchem Anleger das Gold als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.