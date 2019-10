Gold für TURN ON - Content Fleet gewinnt ANNUAL MULTIMEDIA Award 2020 (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



Hamburg (ots) -Das SATURN-Onlinemagazin TURN ON hat beim digitalenKreativ-Wettbewerb ANNUAL MULTIMEDIA 2020 in der Kategorie "ContentMarketing" Gold errungen. TURN ON wird seit 2014 von der HamburgerContent-Marketing-Agentur Content Fleet entwickelt und kreativbetreut.Mit der Auszeichnung Gold belohnt ANNUAL MULTIMEDIA Kreative fürbesonders originelles UX-Design, aufwendige Erlebnisräume und mutigesStorytelling, die auf digitalem Weg ihre Zielgruppen erreichen. Inder Kategorie "Content Marketing" werden digitale Formate vonUnternehmen prämiert, die gekonnt Markenbildung betreiben.Zur hochkarätigen Jury gehören ausschließlich Werbe- undMarketingexperten, darunter Michael-A. Konitzer (Vorsitzender), Prof.Julia Schnitzer (Mediadesign Hochschule), Friederike Fröhlich(Serviceplan), Michael Glas (pixelart), Franziska von Lewinski(FischerAppelt). Sie lobt besonders die Vielfältigkeit digitalerMarkenkommunikation von TURN ON."Diese Auszeichnung für TURN ON ist eine große Ehre für uns! Siezeigt, dass wir mit unserer ganzheitlichenContent-Marketing-Strategie insbesondere in den digitalen Kanälengenau richtig liegen. Und sie bestätigt die zielgruppengenaueUmsetzung. Wir sehen Kreativität, Expertise und die richtigeAnsprache im Einklang bei TURN ON. Wir lieben die Zusammenarbeit mitSATURN!", freut sich Philip Dipner, Geschäftsführer der Content FleetGmbH.Ganzheitliches Content Marketing über alle KanäleDie Auszeichnung krönt eine Erfolgsgeschichte, die mit demOnline-Launch von TURN ON Ende 2014 begann. Ziel: das Vertrauen unddie Loyalität der jungen Zielgruppe für SATURN zu gewinnen, die mitklassischer Werbung kaum noch zu erreichen ist. Mittlerweile rocktein 20-köpfiges Team den Kanal über Technik und Entertainment-Inhaltewie Games, Musik oder Filme und Serien. Authentisch und immer aufAugenhöhe mit den Usern, denn die Kreativen kommen selbst aus derZielgruppe. Sie schaffen mit persönlichen Beiträgen Erlebniswelten,die über alle wichtigen Online-Kanäle (Suchmaschinen, Facebook,Twitter, Instagram, YouTube) verbreitet werden. TURN ON verkörpert,wofür SATURN als Marke stehen will: Technik erleben!Der Erfolg bestätigt die Strategie: Allein der YouTube-Kanal vonTURN ON hat über 250.000 Abonnenten - und monatlich fünf MillionenMinuten Videoabrufe. 47 Prozent der Teilnehmer einer Online-Befragunggaben an, öfter bei SATURN zu kaufen, seit sie TURN ON kennen. Beimonatlich 2,5 Mio. Nutzern sind das rund 1,1 Mio. potenzielle Käufer.Neben SATURN profitieren davon auch Kooperationspartner wieSamsung, Google, Bose u.v.m. Seit 2018 setzt das Team auchhochwertige Content-Marketing-Kampagnen für diese Partner um - mitpackendem Storytelling rund um die Produkte. Das schafft und bindetAufmerksamkeit. Im Fall der Samsung-Kampagne zum Galaxy S9+ waren es4,5 Mio. Minuten, in denen sich die Nutzer ausführlich mit demProdukt beschäftigt haben - und das fünf Monate nach Verkaufsstart.Das Onlinemagazin TURN ON wurde bereits im Mai ausgezeichnet - miteinem der Goldpreise des Wettbewerbs BCM Best of Content Marketing.Außerdem war TURN ON für die Digital Communications Awards 2019 unddie GOLDENE KAMERA 2019 nominiert.Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehörtzu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen inDeutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 100Content-Experten, deckt Content Fleet die kompletteWertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung undContent-Kreation bis zu Content-Distribution und PerformanceMonitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedenstenBranchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teilder Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerkder Ströer Gruppe.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 600 800 672E-Mail: troehricht@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell