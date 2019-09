Gold erreicht Sechsjahreshoch - Tendenz steigend

Finanztrends Video zu Goldpreis



Görlitz (ots) - Die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwungnehmen derzeit drastisch zu - nicht nur in Deutschland, sondernweltweit. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China,Brexit-Ängste in Europa sowie protektionistische Strömungen in vielenStaaten der Welt sorgen für Verunsicherung am Kapitalmarkt.Zusätzlich zeigen viele wichtige, volkswirtschaftliche Indikatoren ineine negative Richtung. Am Edelmetallmarkt gibt es eine gegenteiligeTendenz: Der Goldpreis hat erst kürzlich den höchsten Stand seitsechs Jahren erreicht.Der steile Anstieg des Goldpreises kommt für viele Experten nichtüberraschend. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hat klassischeGeldanlagen wie Rentensparpläne und Lebensversicherungen seit Jahrenunattraktiv gemacht. Die Immobilien- und Aktienmärkte haben sich inderselben Zeit, aufgrund hoher Kapitalzuflüsse, deutlich verteuertund in vielen Regionen und Märkten zu Blasenbildung geführt.Entsprechend voraussehbar war ein Anstieg des Goldpreises bei einerVerschlechterung der weltwirtschaftlichen Lage.Die Edelmetallspezialisten der Golden Gates Edelmetalle GmbH ausGörlitz hatten bereits im Sommer 2018 Investoren vor den hohenweltwirtschaftlichen Risiken gewarnt und zu einer Umschichtung inGold, Silber sowie anderen Edel- und Technologiemetalle geraten. "Wersein Vermögen schützen möchte, sollte sich entschließen in Gold zuinvestieren und von dem derzeit niedrigen Preis des Edelmetalls zuprofitieren", riet Herbert Behr, Geschäftsführer der Golden GatesEdelmetalle GmbH vor einem Jahr, als der Goldpreis bei unter 1.300US-Dollar lag. Derzeit wird die Feinunze Gold mit 1.536,50 US-Dollargehandelt (Stand: 28.08.19).Experten rechnen mit steigenden GoldpreisenTrotz der enormen Preissteigerungen des Goldpreises rechnenExperten weiterhin mit einer sehr hohen Nachfrage nach Edelmetallen.Das niedrige Zinsniveau wird weltweit tendenziell aufrechterhaltenund gleichzeitig verschlechtern sich die weltwirtschaftlichenAussichten. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Gold ist weiterhinvoll im Gang. Herbert Behr, Geschäftsführer der Golden GatesEdelmetalle GmbH kommentiert das aktuell große Interesse anEdelmetallen: "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann es nicht umspektakuläre Gewinne gehen, sondern primär um den Vermögensschutz.Und genau dafür sind Edelmetalle eine interessante Option."Von einer Preisblase kann trotz der Rekordmeldungen keine Redesein, vor allem bei einer langfristigen Betrachtung des Goldpreises.Das Rekordhoch lag 2011 mit 1.900 US-Dollar für eine Feinunze weitüber dem heutigen Niveau. Gold sei zudem wichtig zur Diversifikationdes Vermögens, da sich damit der schleichende Verlust der Kaufkraftauffangen lassen, erklärt Golden Gates Chef Herbert Behr. Zudemverbessere Gold die Risiko-Streuung in jedem Anleger-Portfolio, weiles keine oder nur eine geringe Wechselbeziehung mit anderenAnlageklassen aufweise.Goldsparpläne als AltersvorsorgeLangfristig orientierte Anleger können sich mithilfe vonEdelmetall-Sparplänen eine sichere Altersvorsorge aufbauen. Ab 25Euro im Monat bietet die Golden Gates Edelmetalle GmbH ihren Kundendie Möglichkeit sich ein Edelmetallvermögen aufzubauen, welches nachAblauf der Ansparphase monatlich als Zusatzvorsorge ausgezahlt wird.Dabei kann der Kunde Höhe und Dauer der Auszahlungen selbstbestimmen. Höhe und Auszahlungsdauer hängen allein von der Menge desüber die Jahre angesparten Goldes und vom Finanzbedarf des Kunden ab.Die größten Vorteile im Vergleich zu Bankprodukten und Wertpapierensind neben der hohen Sicherheit, auch der Kaufkrafterhalt sowie derVermögens- und Inflationsschutz. "Unser Produkt funktioniert ohneSteuern, ohne Gebühren und ohne Zusatzkosten", erklärt Herbert Behr,Chef der Golden Gates Edelmetalle GmbH, die Vorteile desGoldsparplans.Die faire und transparente Geschäftspolitik der Golden GatesEdelmetalle GmbH wird von vielen Kunden offenbar hochgeschätzt. Dierenommierte Wirtschaftszeitung "Financial Times" und dasStatistik-Portal "Statista" erstellten zum dritten Mal eine Liste derTop-1000-Unternehmen in Europa, die zwischen 2014 und 2017 dashöchste prozentuale Umsatzwachstum erzielt hatten. Bei der Bewertungschnitt die Golden Gates Edelmetalle GmbH wieder hervorragend ab, wasdie fortlaufend positive Unternehmensentwicklung unterstreicht."Unser Kundenstamm wächst stetig bei uns, und das teils gegen denallgemeinen Markttrend. Dies ist das Ergebnis unserer Firmenpolitik.Wir setzen bewusst auf Kontinuität und erweitern dabei unsereProduktauswahl, aber die Qualitätsstandards in Beratung,Preisgestaltung und Kundenorientierung werden wir niemalsvernachlässigen", sagt Constantin Behr, Geschäftsführer Golden GatesEdelmetalle GmbH.Pressekontakt:GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbHDemianiplatz 21/2202826 GörlitzT:+49.3581.846700-2info@goldengates.dehttps://www.goldengates.comOriginal-Content von: Golden Gates Edelmetalle GmbH, übermittelt durch news aktuell