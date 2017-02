Gold: Das bremst den Preis nun ein! (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Agnico-Eagle Mines, Gold Fields, Newcrest Mining, Burey Gold, Goldcorp, West Red Lake Gold, Amarillo Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "AngloGold Ashanti":

der Goldpreis hat sich in der vergangenen Woche positiv gezeigt. Kurzfristig betrachtet schien er sich sogar vom US-Dollar-Kurs gelöst zu haben, was auf relative Stärke gegenüber dem US-Dollar hindeutet. Hier ist nun besondere Achtsamtkeit gefragt. Längerfristig betrachtet folgt der Goldpreis allerdings immer noch dem US-Dollar Kurs. Das wird daran sichtbar, dass der Goldpreis trotz der relativen Stärke den 200-Wochendurchschnitt noch nicht überwinden konnte. Demnach ist der Goldpreis zwar relativ stark, er wird dennoch vom US-Dollar im weiteren Anstieg gebremst.

Nettolong-Positionen der Spekulanten nehmen ab

Wir haben in der vergangenen Woche berichtet, dass die Nettolong-Positionierung der Spekulanten im Commitments of Traders Report per vorletzte Woche abgenommen hat. Auch per letzte Woche nahm die Positionierung um 7.400 Kontrakte ab. Damit wurden in den zwei vorangegangenen Wochen ca. 9.400 Nettolong-Kontrakte abgebaut. Das deutet kurzfristig betrachtet eher auf einen weiterhin schwächeren Goldpreis hin.

Längerfristig betrachtet ist die Nettolong-Positionierung seit Januar gestiegen. Dennoch hält sich der Anstieg seit Januar im Vergleich zum Anstieg der Nettolong-Positionen im 1HJ 2016 in diesem Jahr noch in Grenzen. Hier sind sich die Anleger also lange nicht so sicher über den weiteren Goldpreisanstieg wie im vergangenen Jahr.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

