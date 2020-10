Gold als letzter Ausweg für Sparer?

Die Präsidentschaftswahlen in den USA werfen ihre Schatten

voraus – selbstverständlich auch an den Börsen rund um den Globus.

Und so ist es zuletzt fast ein wenig untergegangen, dass die

EZB ihre

Pläne für einen digitalen Euro vorgestellt hat, die noch für

einigen Zündstoff sorgen werden. Für Fondsmanager Thomas Käsdorf

von der Plutos Vermögensverwaltung AG ist die Situation

Den kompletten Artikel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung