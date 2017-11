Gold: Yellen verlässt die FED – was bedeutet das für den Goldpreis?

Liebe Leser,

die Entwicklung des Goldpreises hängt, abgesehen von geopolitischen Risiken, größtenteils von der Entwicklung des US-Dollars ab. Die Entwicklung des US-Dollars hängt derzeit jedoch von mehreren Faktoren ab. Da wäre zum einen die US-Geldpolitik, die geplanten Reformen der US-Politiker sowie natürlich die US-Konjunktur. Die US-Geldpolitik befindet sich derzeit an einer Wegscheide, denn die derzeit noch amtierende FED-Präsidentin Jennet Yellen wird das Amt ab Februar nächsten Jahres verlassen.

Yellen will die FED ganz verlassen

Wie nun in dieser Woche bekannt geworden ist, will sie sich komplett aus der FED zurückziehen und ihr Recht auf den Posten einer FED-Gouverneurin nicht ausüben. Damit aber bekommt Trump die Möglichkeit, gleich vier Gouverneure nach seinem Belieben zu ernennen. Bereits seine Wahl für den neuen FED-Präsidenten Jerome Powell fiel laut Marktbeobachtern pro lockere Geldpolitik aus. Sollte sich in der nächsten Zeit herauskristallisieren, dass auch die anderen Kandidaten eher eine lockere Geldpolitik befürworten, könnte das erwartungstechnisch den US-Dollar belasten, zumindest aber am weiteren Anstieg hindern.

Reaktion dürfte aktuell noch begrenzt bleiben

Das wäre wiederum positiv für den Goldpreis. Ob es soweit kommt, muss noch abgewartet werden. Der Einfluss der Nachricht hängt auch ein Stück davon ab, wie viel von dem aktuell erwarteten geldpolitischen Kurs zum Zeitpunkt der Ernennung der neuen Gouverneure eingepreist sein wird. Derzeit prognostizieren die FED Dot-Plots zwar drei Zinsschritte für 2018, doch gemäß dem Futures-Markt wurde bisher nur einer eingepreist. Insofern dürfte die aktuelle Reaktion auf die Nachricht eher verhalten ausfallen. Man sollte dennoch bedenken, dass die US-Geldpolitik, neben den geplanten Reformen, nicht der einzige Einflussfaktor auf den US-Dollar ist.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.