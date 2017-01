Gold- Wochenschlusskurs wieder unterhalb von 1.200? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis hat in dieser Woche starke Fluktuationen erfahren. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder darauf bestehen, die Wochenschlusskurse als erstes Bestätigung einer Trendwende oder eines Ausbruchs heran zu ziehen. Denn, in der vergangenen Woche, hat der Goldpreis trotz dem erstmaligen Überwinden der wichtigen Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze, auf Wochenbasis unterhalb geschlossen. Darüber hinaus, stieg der Preis zwar in dieser Woche wieder deutlich darüber, aktuell sieht es trotzdem danach aus, als würde er zum Wochenende darunter tendieren. Das soll natürlich nicht heissen, dass der Goldpreis in der nächsten Woche nicht trotzdem darüber steigen kann. Jedoch, sollte er in der nächsten Woche tatsächlich darüber steigen, wäre die Stabilität in dem Fall deutlicher zu erkennen, als in den letzten beiden Wochen.

Gold könnte mit Trump wieder steigen

Eine Aussage lässt sich aus diesen Fluktuationen ableiten. Nämlich: Der Goldpreis folgte zu Beginn wie gewöhnlich der US-Dollar Korrektur. Diese wurde durch verminderte Erwartungen an FED-Zinsschritte sowie Aussagen von Trump verstärkt. Im Goldpreis kam die Unsicherheit über die Brexit-Rede der britischen Premierministerin hinzu. Das Ganze scheint sich nun zumindest kurzfristig umzukehren. Die Brexit-Unsicherheit scheint abgenommen zu haben und Yellen sowie Draghi haben den aktuellen langfristigen US-Dollar Trend bestätigt. Der Goldpreis fällt also wieder. Der letzte Parameter in der Gleichung bleibt Trump. Schafft Trump es in den nächsten Wochen den US-Dollar erwartungsgemäß zu schwächen, so könnte sich der Goldpreis wieder erholen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

