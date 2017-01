Gold- Wochenschlusskurs über 1.200 US-Dollar! (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis hat es nun endlich geschafft auch auf Wochenbasis über der wichtigen Preiszone von 1.200 US-Dollar je Feinunze zu schließen. Unterstützend dabei war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein nachgebender US-Dollar Kurs anschließend an die Amtseinführung des neuen US- Präsidenten Donald Trump. Aus der markttechnischen Perspektive sind daher, unserer Meinung, die Weichen für den weiteren Anstieg in Richtung 200-Wochendurchschnitt gelegt. Dieser verläuft aktuell in einem Bereich bei 1.250 US-Dollar je Feinunze und damit in etwa 4,00% vom aktuellen Wochenschlusskurs von 1.208 US-Dollar je Feinunze entfernt.

Auf Gegensingale achten

Mit dem Wochenschlusskurs über 1.200 US-Dollar halten wir den weiteren Anstieg im Goldpreis für wahrscheinlich. Auch, wenn der Goldpreis nun zu Beginn der Woche wieder unter die Preisgrenze zurückfallen sollte, so gilt erst der Wochenschlusskurs darunter, aus unserer Sicht, als Gegensignal und würde einen Fehlausbruch andeuten. Steigt der Preis tatsächlich weiter, gehen wir allerdings nicht davon aus, dass das Überschreiten des 200-Wochendurchschnitts leicht fallen wird. Auch in diesem Fall, achten wir besonders auf die Wochenschlusskurse.

