Gold: Wochenanalyse bis einschließlich 22. März

Goldanalysen, seien es längerfristige Ausblicke oder auch eine Wochenanalyse, waren in letzter Zeit öfters Thema gewesen, hier auf finanztrends.info. Das ist auch absolut nachvollziehbar, denn nach wie vor gehört Gold zu einem der am meisten gehandelten Rohstoffe an der Börse und die Anlageform „Gold“ gilt nach wie vor als äußerst sicher und lukrativ. Kurz-, mittel- und langfristig kann von einem steigenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Thomas Schmied.