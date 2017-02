Gold: Wo ist das Risiko? (Barrick Gold, Yamana Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, West Red Lake Gold, Amarillo Gold, Beadell, Kingsgate, Scorpio Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis erholte sich zu Beginn der Woche weiter und notierte in der Zwischenzeit sogar über 1.230 US-Dollar je Feinunze. Damit steuert er aus der markttechnischen Perspektive den 200-Wochendurchschnitt an. Zur Erinnerung: Der 100-Wochendurchschnitt verlief bei 1.200 US-Dollar je Feinunze. Der US-Dollar steigt seit Beginn der Woche und kann den Goldpreis zunächst nicht daran hindern, seine Stabilität weiterhin zu behalten. Im Allgemeinen heisst das, dass Gold nun aus anderen Gründen interessant wird, nämlich aus risikotechnischen.

Welche Risiken stützen den Goldpreis?

Die Frage aller Fragen ist aber: Welche Risiken werden aktuell eingepreist? Das ist unter den gegebenen Umständen nicht so einfach zu beantworten. Allerdings scheint die Stimmung in der EU und so langsam auch in den USA an den Aktienmärkten zu kippen. In der EU machen sich erneut Sorgen über Griechenlands Schulden breit, während in den USA die Politik des neuen US-Präsidenten so langsam Risse bekommt. Ohnehin scheint ein stabiler Aktienmarkt in den vergangenen Monaten eine starke negative Korrelation zum Goldpreis aufgebaut zu haben. Kippt also die Stimmung am Aktienmarkt, dürfte es den Goldpreis deutlich mehr unterstützen, als es beispielsweise ein schwächerer US-Dollar normalerweise tut.

