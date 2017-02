Gold: Wird hier wieder kräftig spekuliert? (Yamana Gold, Barrick Gold, Kinross Gold, AngloGold Ashanti, Newmont Mining, Cariboo Gold Mines, Troy Resources, Monument Mining, Beadell Resources, Banro)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der CoT-Report wird besonders unter Rohstoffhändlern stark beobachtet. Was ist der CoT-Bericht? Der Commitments of Traders-Bericht fasst die größten Positionen an den Terminmärkten zusammen und unterteilt sie in Kategorien nach Produzenten und Spekulanten. Die Daten sind deshalb vorhanden, weil die Börsenaufsicht CFTC Händler dazu rechtlich verpflichtet, Positionierungen ab einem bestimmten Volumen zu berichten.

Die Daten werden wöchentlich aktualisiert und haben sich in der Trading- und Investmentbranche zu einem bekannten Sentimentindikator gemausert. Ob man ihn kurzfristig für relevant hält, bleibt einem selbst überlassen. Wir sehen ihn jedoch nur im längerfristigen Kontext als mehr oder weniger zuverlässig an. Wie dem auch sei, er findet mittlerweile stets Beachtung, weshalb wir ihn ebenfalls in unsere Analyse mit aufnehmen.

Spekulanten erhöhen wieder Netto-Longs

Die Großspekulanten scheinen ihre Nettolong-Positionierung (Long minus Short) seit Beginn des Jahres wieder zu erhöhen. Große Spekulanten sind die Antriebskräfte einer sich etablierenden Trendbewegung. Zuvor war die Nettolong-Positionierung der Spekulanten seit Juli 2016 tendenziell gefallen. In der längerfristigen Betrachtung wird des Öfteren auf relevante Hochs und Tiefs bei den Netto-Positionierungen geachtet, da sie im Vergleich zur Historie Wendepunkte im Preis andeuten. Die Tiefs sind derweil in der Regel stets in der Nähe der Nulllinie vorzufinden, also kurz bevor die Netto-Positionierung in den negativen Bereich fällt oder Short die Longs übersteigen.

