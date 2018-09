Gold: Wieder unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

Die zaghaften Versuche einer Erholung beim Goldpreis fanden an diesem Freitag ein jähes Ende, als es mit den Preisen wieder um 0,63 Prozent auf 1.199 USD je Feinunze bergab ging. Experten führen den wieder erhöhten Druck unter anderem auf steigende Zinsen für US-Anleihen zurück. Ins Wochenende verabschiedet sich der Goldpreis jetzt wieder knapp unter der Marke von 1.200 USD, was in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.