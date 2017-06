Gold: Wie tief lässt sich der Goldpreis manipulieren?

Lieber Investor,

Gold ist kein Rohstoff, sondern eine Währung. Von den Währungen dieser Welt wissen wir aber nur zu gut, dass die sie herausgebenden Notenbanken nicht gewillt sind, sie dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage zu überlassen. Fällt eine Währung zu tief oder wird ihr Außenwert als zu hoch empfunden, wird interveniert.

Auch der Goldpreis soll in einer gewissen Bandbreite gehalten werden

Es werden Stützungskäufe vorgenommen oder es wird so viel neues Geld aus dem Nichts heraus geschaffen, dass der Außenwert zwangsläufig sinken muss. Mario Draghi hat es auf diese Art geschafft, den Wechselkurs des Euros zum US-Dollar von ein 1,60 auf ein nahezu paritätisches Niveau zu drücken.

Es ist nun aber nicht so, dass die Notenbanken jeden nur denkbaren Devisenkurs darstellen könnten. Sie intervenieren auch nicht jeden Tag. An den meisten Tagen verhalten sie sich vollkommen still. Worauf sie aber immer achten, ist, dass die Währungspaare innerhalb der von ihnen tolerierten und für akzeptabel befundenen Bandbreite schwanken.

Dieser Befund gilt selbstverständlich auch für den Goldpreis. Auch er soll in einer gewissen Bandbreite gehalten werden. Die einzigen Unterschiede zu den anderen Fiat-Money-Währungen sind, dass das Gold nicht beliebig vermehrt werden kann, und dass sich für seinen optimalen Preis nicht nur eine Notenbank zuständig erachtet, sondern alle meinen mitreden zu müssen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.