Gold: Wichtige Marken und Kursziele

Nach dem Reaktionstief und der erfolgreichen Verteidigung des Unterstützungsbandes bei 1.765-1.756 USD kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, was zu einem Kursanstieg bis an die High Connection, sowie an das Widerstandslevel bei 1.877 USD führte. Der Bereich um 1.863-1.877 USD wurde hierbei als Distributions-Zone genutzt, wonach ...