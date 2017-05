Gold: Welchen Einfluss hat die Politik auf den Goldpreis?

Liebe Leser,

am Mittwoch dieser Woche findet in München die GeVestor-Rohstoffkonferenz statt. Auch ich werde dort als Referent mit den Themenschwerpunkten Gold und Silber vertreten sein und freue mich auf spannende Gespräche mit den Lesern meiner Börsendienste „Power-Depot“ und „Depot-Optimierer“. Passend zur Konferenz habe ich für Sie hier im „Schlussgong“ eine kleine Gold-Serie geschrieben.

In der neuen Schlussgong-Serie zum Thema Gold schreibe ich u.a. darüber, was Sie beim Edelmetall-Kauf beachten müssen und welchen Nutzwert Gold hat. Ich zeige Ihnen die wichtigsten Faktoren, die den Goldpreis steigen oder fallen lassen.

Zum Hintergrund der ersten Ausgabe: In letzter Zeit ist die internationale Politik und auch Währungspolitik mit einem Ping-Pong-Spiel zu vergleichen. Es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Im ersten Teil der Serie habe ich für Sie die wichtigsten politischen Ereignisse geordnet zusammengefasst.

Der Konflikt in Syrien

Am 07.04.2017 ließ der US-Präsident Donald Trump 59 Tomahawk-Raketen auf Stellungen in Syrien abfeuern. Kurz darauf sprang der Goldpreis spontan in die Höhe. Binnen kurzer Zeit legte der Wert des Goldes um 1,5 Prozent zu. Der Goldpreis erreichte den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres.

Wie mischen sich nun andere Konfliktparteien in der Region ein? Bereits unmittelbar nach dem Bombardement erfolgte eine scharfe Verurteilung von Seiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die sogenannte geopolitische Lage ist durch den Bombenangriff also nicht stabiler geworden.

Für Investoren bedeutet das, dass die Zeichen eher auf Eskalation anstatt auf Entspannung stehen. Das ist schlecht für den Weltfrieden, jedoch gut für Gold. Darüber hinaus zeigt die angespannte Lage, dass sich Gold wieder einmal als ein sicherer Hafen für Investoren in unruhigen Zeiten bewährt hat. Die steigende Nachfrage nach Gold ist in Krisenzeiten physisch spürbar.

Provokationen seitens Nordkoreas

Ein weiterer geopolitischer Brennpunkt könnte zunehmend auch Nordkorea werden. Kim Jong-un hat die USA zuletzt wiederholt mit Raketentests provoziert. Es ist ungewiss, wie sich der Konflikt weiter entwickeln wird.

Laut Trump solle die „Sache“ notfalls auch ohne Beteiligung anderer Staaten, wie beispielsweise China, gelöst werden. Diese Aussage deutet eher auf Eskalation hin. Trump sorgte bereits mehrfach in seiner erst kurzen Amtszeit durch seine impulsive und schwer berechenbare Art für Aufsehen. Kurzschlusshandlungen Richtung Nordkorea sind deshalb nicht auszuschließen. Durch die jüngsten Aktivitäten Nordkoreas stieg der Goldpreis, dieser konnte weitere Gewinne verzeichnen.

Die Wahlen in Frankreich

In Frankreich kandidierte Marine Le Pen für die Wahl zur Präsidentin. Sie steht der EU kritisch gegenüber und wollte den Franc zurückholen, falls sie an die Macht kommt. Ein Erfolg von Le Pen hätte die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in Europa rasant gesteigert. Gold diente vor der Wahl deswegen als eine Art Absicherung für Investoren.

Da Le Pen die Wahl verloren und der „EU-freundliche“ Kandidat Macron die Wahl gewonnen hat, konnte die „Gold-Absicherung“ aufgelöst werden. Gold wurde verkauft.

Sie sehen also: politische Entscheidungen beeinflussen kurzfristig sehr stark den Goldpreis. Wobei ich kein Freund davon bin, vor jeder wichtigen politischen Entscheidung Gold zu kaufen oder zu verkaufen. Aus meiner Sicht sollten Sie immer eine kleine physische Goldreserve (Barren oder Münzen) besitzen, um dauerhaft gegen politische Krisen „versichert“ zu sein.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.