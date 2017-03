Gold – Was spricht für weiter steigenden Goldpreis?

Lieber Leser,

der Goldpreis spaltet aktuell die Gemüter, was man auch am Verlauf des Preises über das letzte Jahr bis heute beobachten konnte. Starker Anstieg zu Beginn des vergangenen Jahres, Einbruch ab Mitte 2016, starke Erholung ab Ende Dezember bis heute. In dieser Zeit hat der Goldpreis die beiden langfristigen Wochendurchschnitte (100,200) nun bereits drei Mal über- und unterschritten.

Markttechnisch seitwärts

Die beiden Wochendurchschnitte laufen nun immer enger zusammen, aber immer noch nicht so eng, dass man von einem baldigen Ausbruch ausgehen könnte. Wir gehen daher davon aus, dass sich dieses Hin und Her noch einige Zeit fortsetzen könnte. Dabei spricht für einen weiterhin stabilen Preis, der schwächere US-Dollar. Ob sich aber die Schwäche im US-Dollar weiter fortsetzt ist eben noch nicht ganz klar. Der US-Dollar Index bildet gerade eine Art Hoch in Form einer SKS-Formation aus. Letztendlich befindet sich der US-Dollar Index aber immer noch im langfristigen Aufwärtstrend. Mögliche Begrenzung für die mittelfristige Seitwärtsphase sehen wir aktuell jeweils nach oben hin bei 1.300 und nach unten hin bei 1.160 US-Dollar je Feinunze

Ein Beitrag von Rami Jagerali.