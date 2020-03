Gold – Warum haben Sie nichts gelernt aus der Finanzkrise 2008/09?

Das Coronavirus hat Europa und Deutschland erreicht.

DAX und Co.

reagieren extrem und verlieren in der zurückliegenden Handelswoche

10 bis 12 Prozent. So viel wie vor 10 Jahren im Rahmen der Finanz-

und Weltwirtschaftskrise.

Gold als

klassische Krisenwährung explodiert förmlich und steigt über 2.000

USD … Äh … Nein, halt, Moment! Der Goldpreis weist einen

Wochenverlust von 3,59 Prozent

Den kompletten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung