Gold: Warum ein Ausbruch derzeit unwahrscheinlich ist!

Lieber Leser,

der Goldpreis ist wie von mir bereits erwähnt wieder in den Konsolidierungstrend eingebrochen. Der Grund dafür liegt, wenn man den Newsflow betrachtet, an den geringer gewordenen, politischen Risiken. Doch das ist nicht der Hauptgrund. Mit hoher Wahrscheinlichkeit reagiert der Goldpreis zum einen auf das letzte EZB-Statement sowie den anstehenden Zinsschritt in den USA.

Haupttreiber ist der Realzins

Der Haupttreiber für den Goldpreis ist in der Regel ein niedrigerer Realzins oder eine Realzinsdifferenz, die sich zu Ungunsten des US-Dollars bewegt. Das kann zum einen durch einen fallenden Zins in den USA oder einer steigenden Inflation bewerkstelligt werden oder eben einer fallenden Inflation in der EU und einem steigenden Zins in der EU. Der Realzinsunterschied zwischen der EU und den USA hatte sich zuletzt leicht zu Ungunsten des US-Dollars bewegt.

Zinsanstieg und verhaltenen Inflation dürften den Goldpreis bremsen

Der Zins in der EU beträgt 0,00 %, während die Inflation zuletzt mit 1,4 % leicht unter den Erwartungen ausfiel. Der Realzins notiert dementsprechend bei -1,4 %. Der Realzins in den USA fällt derzeit mit -1,2 % höher aus. Mit dem nächsten Zinsanstieg dürfte auch der Realzins in den USA weiter steigen. Der Goldpreis dürfte sich in diesem Umfeld nur verhalten weiter entwickeln. Da die Zinsen in der EU weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleiben sollen, bleibt der US-Realzins die treibende Kraft für den Goldpreis. Sofern die Inflation jedoch ebenfalls kaum steigt, dürfte der Realzins höher werden und damit den Goldpreis belasten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.