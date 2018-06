Gold: Wann nimmt die Lethargie ein Ende?

Die vergangene Woche hat Gold (ISIN: XC0009655157) leicht negativ abgeschlossen. Zum einen halten sich die Preisabschläge in überschaubaren Grenzen, zum anderen hatte ich diese Entwicklung in meiner letzten Ausgabe bereits so angekündigt. Grundlegendes hat sich nicht zugetragen, sodass ich mein Szenario lediglich angepasst habe. Auch wenn die seit ca. zwei Jahren laufende seitlich ausgerichtete Korrektur einen anderen Schluss zulassen würde, halte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.