Gold: Von Erholung in einen Aufwärtstrend?

Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich nach Ostern erholen. Nach einer Bewegung nach unten stehen die Chancen auf einen Aufwärtstrend sehr gut. Zumindest kann ein großer Verlust vorerst ausgeschlossen werden.

Gold bewegte sich in den letzten Wochen in einer langen Seitwärtsbewegung, aus der sich das gelbe Edelmetall vor zwei Wochen herausbewegen konnte. Der Ausbruch scheiterte allerdings an der Marke von 1358 $. Nach ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.