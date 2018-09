Gold: Verpassen Sie den Anschluss nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch in der verstrichenen Handelswoche konnte Gold keine richtungsweisende Endscheidung treffen. Das seit einigen Wochen den Trend blockierende 0.38 Retracement (1.215 $) hat seine Wirkung auch an den letzten Tagen versprüht. Damit unterstreicht das Edelmetall einmal mehr die deutlich angeschlagene Konstellation, in welcher sich Gold seit 2011 befindet. Der Langzeitchart (oberer Chart) zeigt meine langfristige, nicht sonderlich rosige Lesart auf. Demzufolge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.