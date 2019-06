Gold: Über Jahrhunderte gewachsenes Vertrauen gegen steigendes Misstrauen

Liebe Leser,

man kann über das Gold als Anlage denken, was man will. Eines können jedoch auch die größten Kritiker des gelben Metalls nicht bestreiten: Der Preis des Goldes steigt immer in jenen Zeiten besonders stark, in denen das Misstrauen wächst. Oder anders ausgedrückt: Wenn das Vertrauen in die Stabilität des Geldes zerrinnt, wird mehr Gold nachgefragt als in normalen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



