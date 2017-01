Gold- nach US-Daten schwächer! (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis hat sich seit Weihnachten etwas erholen können. Ein Gewinn von 5,24 % stand bis letzten Freitag zu Buche, eine Aufwertung von 1.126 auf 1.185 US-Dollar je Feinunze. Diese Erholung fand natürlich im Rahmen der US-Dollar-Schwäche statt. Der US-Dollar Index, korrigiert seit einigen Wochen den abrupten, impuslartigen Anstieg auf neue Hochs, seit der Wahl Trumps und dem FOMC-Zinsentscheid. Genau genommen bildete der US-Dollar Index ein Hoch bei 103,75 Punkten aus. Letzten Freitag erfuhr der Korrekturtrend einen Dämpfer. Das war besonders im EURUSD-Kurs zu beobachten. Einige der Daten, die im Rahmen der US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, fielen deutlich positiv aus, vor allem was den Bezug zur Inflation angeht.

Durchschnittlichen Stundenlöhne deutlich gestiegen

Gemeint sind die durchschnittlichen Stundenlöhne. Der Anstieg der Stundenlöhne hat seit Juni 2009 den höchsten Wert per Dezember und im Vergleich zum Vorjahr erreicht, nämlich 2,9 %. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Lohninflation sich bald auf die allgemeine Preis-Inflation durchschlagen dürfte und damit das Ziel der FED immer näher rückt. Das wiederum bedeutet eine restriktive Geldpolitik der FED, also eher drei Zinsschritte als nur einer. Die Erwartungen liegen derzeit bei zwei. So wie der EURUSD-Kurs, reagierte dementsprechend auch der Goldpreis auf diese Daten mit Schwäche. Anzumerken in diesem Zusammenhang ist auch, dass besonders positive Daten zur Inflation kurzfristig starken Einfluß zeigen, denn positive US-Daten allgemein, wie die ISM-Einkaufsmanagerindizes per Dezember hatten sichtbar nur mäßigen Einfluß auf den EURUSD-Kurs sowie den Goldpreis gehabt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

