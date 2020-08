Gold Terra nimmt Aktienhandel am OTCQB-Markt auf

Quelle: IRW Press

21. August 2020, Vancouver, B.C. – Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQB: TRXXF) ("Gold Terra" oder „das Unternehmen" https://www.youtube.com/watch?v=rZLYfoFb6Wk&t=6s) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market, einer US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. in New York betrieben wird, akzeptiert wurden. Die Stammaktien werden heute den Handel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung