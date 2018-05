Gold Standard Aktie: Der Vorstand ist zufrieden – die Anleger nicht!

Bei Gold Standard zeigt man sich zufrieden mit den Ergebnissen der laufenden Bohrungen an den eigenen Projekten in Nevada. CEO Jonathan Awde ist laut eigenem Bekunden beeindruckt von dem, was das Dark Star Projekt bisher zu bieten hat. Weniger beeindruckt zeigen sich hingegen die Aktionäre. Von großen Kurssprüngen kann Gold Standard an der Börse derzeit nur träumen. Stattdessen kämpft die Aktie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.