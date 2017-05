Gold – Spekulanten werden zunehmend bullischer!

Lieber Leser,

der Goldpreis profitierte zuletzt von einem schwächeren US-Dollar sowie einigen politischen Ereignissen in Großbritannien. In dieser Woche werden aller Voraussicht nach Inflationsdaten die kurzfristige Entwicklung im Goldpreis bestimmen. So stehen der PCE-Preisindex aus den USA sowie die Erstveröffentlichung der Inflation per Mai aus Deutschland und der EU an. Schauen wir uns an, wie Terminmarktakteure per letzte Woche Dienstag eingestellt waren.

Zunehmend bullisch

Die Gruppe der großen Spekulanten hat erstmals seit vier Wochen einen Anstieg bei der Nettolong-Position verzeichnet. Es wurden insgesamt 33.043 Nettolong-Kontrakte dazu gezählt auf insgesamt 159.767 Nettolong-Kontrakte. Das letzte Hoch lag bei ca. 200.000 Nettolong-Kontrakte. Der Aufbau ging sowohl auf den Aufbau neuer Long-Kontrakte als auch den Abbau von Short-Kontrakten zurück. Es wurden 20.220 neue Long-Kontrakte eröffnet und 12.823 Short-Kontrakte geschlossen.

Damit werden Spekulanten per letzte Woche Dienstag zunehmend bullischer für den Goldpreis. Sollte die Nettolong-Position in den nächsten Daten über 200.000 Nettolong-Kontrakte steigen, könnte das Sentiment damit möglicherweise einen Ausbruch aus dem mittelfristigen, zulaufenden, technischen Dreieck unterstützen. Das wäre bei Preisen oberhalb 1.285 US-Dollar der Fall.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.