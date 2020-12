Gold: Sind das Kaufkurse?

Der Goldpreis ISIN: XC0009655157 hat seit dem Allzeithoch im August etwa 15 Prozent seines Wertes verloren. Das Hoch lag bei 2.074,20 USD und am Montag wurde das Tagestief bei 1.765,60 USD notiert. Der Abwärtstrend hatte sich zuletzt verlangsamt und hat noch einmal mit dem Bruch der 200-Tage-Linie an Dynamik gewonnen. Dadurch haben sich die satten Kursgewinne, die mit dem am 07. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >