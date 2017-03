Gold & Silber: Wie die Spekulanten letzte Woche reagierten!

Lieber Leser,

jeden Freitag veröffentlicht die CFTC (Terminbörsenaufsicht USA) die Positionierungen großer Händler in den jeweiligen Kontrakten per Dienstag der selben Woche. Diese Daten haben sich in der jüngsten Vergangenheit als eine unter Händlern durchaus beliebte Sentimentbetrachtung herausgestellt. Wir schauen uns für die Märkte Gold und Silber die jeweiligen Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche an sowie das Verhalten des Sentiments in den letzten Wochen.

Gold-Spekulanten erhöhen Nettolongs leicht

Die Gruppe der großen Spekulanten hat die Nettolongs in den Goldkontrakten leicht um 10.214 Kontrakte erhöht. Es ist damit der erste Anstieg seit der letzten Februarwoche. Zuvor hatten Spekulanten ihre Nettolong-Positionen stark reduziert, fast auf das Niveau von ca. 96.000 Nettlong-Kontrakten zu Beginn des laufenden Jahres.

Silber-Spekulanten verringerten ihre Nettolongs leicht

Entgegen den Goldspekulanten verzeichneten die Nettolong-Positionen der Silberspekulanten einen leichten Abbau von 3.766 Kontrakten. Damit haben Silberspekulanten seit Februar ihre Nettolong-Positionen um ca. 17 % abgebaut. Der leichte Abbau im Gegensatz zum Aufbau in den Goldkontrakten kann jedoch damit zusammenhängen, dass der Silberpreis aktuell dem Goldpreis folgt. Insofern ist wahrscheinlich, dass die nächsten Daten wieder einen Aufbau der Nettolong-Positionen zeigen werden.

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.