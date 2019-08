Gold & Silber: Lebensversicherung 2.0?

Durch den Höhenflug der letzten Monate, insbesondere beim

Goldpreis, rücken die ohnehin schon beliebten Edelmetalle

Gold und

Silber wieder verstärkt in den Fokus der Anleger.Die Zinsen sind

auf breiter Front so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und am

Horizont wird das Gespenst der drohenden Negativzinsen durch

die

EZB für

Den kompletten Artikel finden Sie hier…