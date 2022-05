Gold, Silber & Co.: Die Edelmetalle stehen vor wichtigen Hürden

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Nicht viel zu lachen hatten in den letzten Wochen die Besitzer von Goldmünzen und Silberbarren, denn der Kurs der beiden Edelmetalle konnte sich nur leicht von den Verlusten der Vorwochen erholen. Noch immer steckt den Anlegern der kräftige Abverkauf in den Gliedern, der im Anschluss an die Anfang März ausgebildeten Hochs eingesetzt hat. Nicht nur das Gold, auch die weißen… Hier weiterlesen