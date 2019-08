Gold & Silber: Achtung, es geht wieder los!

Aktuell dreht sich das Rad so schnell, dass ich keine Zeit

darauf verwenden möchte, hier irgendeine Story aufzuschreiben, auch

wenn es interessante Themen gäbe. Wir spekulieren hier doch alle

aus zwei Gründen in die Edelmetalle: Entweder man hält diese, um

sich damit für einen Krisenfall abzusichern, oder man tut es, um

durch die Spekulation in diesen Vermögen aufzubauen.

Auch interessant:

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung