Gold – Sentiment deutlich bullischer in der letzten Woche!

Lieber Leser,

der Goldpreis hat einige kurzfristig orientierte Anleger in der vergangenen Woche mit hoher Sicherheit wieder mit ungläubigen Blicken zurückgelassen. Nachdem der Preis zu Beginn der Woche noch mit guten Signalen auf Tagesbasis aus dem zulaufenden technischen Dreieck ausgebrochen ist, fiel er ab Mittwoch dynamisch wieder in die Konsolidierung zurück. Ich habe im Rahmen andere Artikel darauf hingewiesen, woran das gelegen haben könnte und nochmals deutlich gemacht, warum es Sinn macht, auf Wochenschlusskurse zu achten. Heute schauen wir wie jede Woche in das Sentiment an den Terminbörsen.

Zuversichtliches Sentiment an den Terminbörsen

In der Woche zuvor bereits war das Sentiment in Form der großen Spekulanten leicht bullisch gestimmt, aber deutete noch keinen Ausbruch an. In der vergangenen Woche per Dienstag wurde der Ausbruch jedoch bestätigt. Es wurde ein Anstieg bei den Nettolong-Positionen von 37.375 Kontrakten verzeichnet. Davon wurden 61.698 neue Long-Kontrakte eröffnet und 24.323 Short-Kontrakte ebenfalls eröffnet. Die gesamte Nettolong-Positionierung steigt auf 204.465 Kontrakte und übertraf meiner Ansicht nach eine wichtige Hürde.

Die nächsten Daten werden relevant

Damit zeigt sich, dass das Sentiment den Ausbruch bestätigt hatte, allerdings werden erst die nächsten Daten zeigen, inwiefern der starke Aufbau im Rahmen des folgenden Preiseinbruchs umgeschwungen ist. Kann die Nettolong-Positionierung annähernd (+-10.000) über/unter der 200k- Hürde gehalten werden, könnte sich der Preisanstiegs trotz des abrupten Einbruchs fortsetzen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.