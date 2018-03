Gold: Ein Schritt zurück – um Anlauf zu nehmen?

Lieber Leser,

der Goldpreis hat zum Ende der Woche stark an Wert verloren. Nachdem er sich gestern noch nah an seiner Widerstandsgrenze befand, steht er jetzt sehr nah an den Unterstützungen. Die Bären scheinen die Oberhand zu gewinnen.

Der Goldpreis hat sich aus der Seitwärtsbewegung herausbewegt. Allerdings steht er nun in einer leichten Abwärtsbewegung, die aber als Sprungbrett genutzt werden kann. Aktuell ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.