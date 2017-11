Gold: Ruhige Woche voraus?

Liebe Leser,

der Goldpreis konnte sich in der vergangenen Woche leicht erholen, doch die 1.300 US-Dollar wurden nicht geknackt. Erholungstendenzen wies der Goldpreis wie so oft infolge eines schwächeren US-Dollars auf. Der US-Dollar wiederum wurde durch zwei Faktoren belastet. Zum einen den Debatten zur US-Steuerreform und zum anderen durch einen festeren Euro infolge eines über den Erwartungen gestiegenen BIPs in Deutschland per drittes Quartal.

US-Dollar Index weiterhin oberhalb des 200-Wochen-Durchschnitts

Der US-Dollar Index war zuvor wieder über den 200-Wochen-Durchschnitt gestiegen, korrigierte jedoch den Ausbruch dank der oben genannten Faktoren. Der Index bleibt in dieser Woche weiterhin oberhalb des langfristigen Durchschnitts, und so kann sich auch der Goldpreis nicht weiter erholen, zumindest zu Beginn der Woche noch nicht. Neuigkeiten zu den Steuerreform-Debatten wird es in dieser Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben, da in den USA Thanksgiving-Woche ist.

FOMC und EZB dürften Kurs bestätigen

Es steht am Mittwoch allerdings das FOMC-Protokoll zur Veröffentlichung an sowie das EZB-Protokoll am Donnerstag, wobei bei beiden nicht viel Neues erwartet wird. Darüber hinaus aber halten in dieser Woche insbesondere europäische Geldpolitiker Reden. Mario Draghi hat bereits seinen Kurs der lockeren Geldpolitik weiter bestätigt. Der Euro gibt in dieser Woche nach. Yellen hält ihre Rede heute nacht MEZ. Viel Bewegung sollte in dieser Woche beim Goldpreis nicht erwartet werden, zumindest aber keine bestimmte Richtung.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.