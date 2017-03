Gold: Rauf und runter, rauf und runter …

Lieber Leser,

der Goldpreis hat im Anschluss an den FED-Zinsentscheid sowie die Pressekonferenz mit der FED-Präsidentin Jennet Yellen innerhalb von einigen Stunden ca. 2,5 % an Wert hinzugewonnen und nimmt aktuell wieder Anlauf in Richtung 200-Wochendurchschnitt. Die FED hat den Zins zwar wie erwartet angehoben, doch für die nächsten Zinsschritte hat man sich für den weniger strafferen Weg entschieden. Das führte an den Märkten zu gewissen Anpassungen, auch im Goldpreis. Alles ausgestanden also?

Goldpreis könnte weiter seitwärts tendieren

Dass der Goldpreis nun innerhalb weniger Stunden so stark gestiegen ist, dürfte allerdings nur einer Anpassung geschuldet sein. Die Zinsschritte werden in diesem Jahr noch kommen, so viel steht fest. Die letzte Pressekonferenz hat die Marktteilnehmer ein wenig überrascht, aber auch mit etwas Skepsis zurückgelassen. Es werden im Laufe der nächsten zwei Monate mit Sicherheit noch Aussagen einzelner FED-Mitglieder dafür sorgen, dass Anpassungen auch in die andere Richtung stattfinden. Sofern also Le Pen in Frankreich nicht wieder die Führung übernimmt, ist beim Goldpreis eher eine längerfristige Seitwärtsphase denkbar.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.