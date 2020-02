Gold: Die Rallye geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Krisen sind für die Preise von Gold nahezu immer eine gute Nachricht. Das Edelmetall kann derzeit von den Entwicklungen rund um das neue Coronavirus und anderen bedenklichen Entwicklungen auf den Weltmärkten profitieren. All das führte dazu, dass der Goldpreis schon am Donnerstag in Euro ein neues Allzeithoch erreichte. Bis auf 1.453 Euro stiegen die Preise. Am Freitag legten die Käufer dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



