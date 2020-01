Gold: Die Rallye geht weiter!

Mit dem Goldpreis ging es am Mittwoch erneut nach oben. Um rund 0,5 Prozent konnte das Edelmetall seinen Wert verbessern und setzt damit den Aufwärtstrend fort. Letzterer beförderte den Goldpreis innerhalb der vergangenen vier Wochen schon fast um fünf Prozent in die Höhe. Nach Ansicht von Experten wird es wohl noch eine Weile so weitergehen.

Eine gute Wahl in unsicheren Zeiten?

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung