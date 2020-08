Gold: Rally ohne Ende?

Der Goldpreis hat erstmals in der Historie die Marke von 2.000 US-Dollar geknackt. Fundamental spricht viel für das Edelmetall – kurzfristig ist aber Vorsicht angesagt.

Die Goldpreisrally hat in den letzten Wochen wieder Fahrt aufgenommen, was für uns nicht wirklich überraschend gekommen ist. Die massiven Fiskalmaßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Krise reißen riesige Löcher in die Staatsfinanzen, insbesondere in den USA. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



