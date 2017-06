Gold – Preis taucht nach EZB-Inflationsprognosen ab!

Lieber Leser,

wie ich bereits zu Beginn der Woche in einem gesonderten Bericht dargestellt hatte, war die Gruppe der Spekulanten an den Terminbörsen in der vergangenen Woche kaum bullisch für den Goldpreis gestimmt. Auch wenn der Goldpreis selbst etwas anderes andeutete. Er stieg in dieser Woche über den von mir anvisierten Preisbereich bei 1.285 US-Dollar je Unze. Nun schauen Sie, was der Goldpreis zum Ende der Woche macht.

Fake-Ausbruch

Er vollführt einen klassischen Fake-Ausbruch, vor dem ich sehr oft warne. Denn ich weise Sie immer wieder darauf hin, dass es sinnvoller ist, solch einen Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis bestätigen zu lassen. Der Goldpreis bricht also am Donnerstagnachmittag im Anschluss an die EZB- Pressekonferenz deutlich ein und notiert damit weiterhin innerhalb des zulaufenden Dreiecks. Was war der Grund für den erneuten Einbruch?

Der Goldpreis tendierte bereits am Mittwoch zur Schwäche, denn einiges an Informationen zu der Aussage des EX FBI Chefs Comey sowie zu dem EZB Statement drang nach außen. Das Risiko, das von den Wahlen im britischen Unterhaus ausging, wurde als gering eingeschätzt. Eine nach unten angepasste Inflationsprognose seitens der EZB hatte die größte belastende Einwirkung auf den Euro und dürfte es auch auf den Goldpreis haben. Denn der für den Goldpreis zu Gunsten des Euro notwendige Realzinsunterschied dürfte sich damit in naher Zukunft wieder verringern.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.